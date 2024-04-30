يشارك المخرج محمود صلاح بالعرض المسرحي "تحت الحصار" ضمن فعاليات الدورة الـ39 مهرجان المسرح العالمي، دورة الدكتور علاء عبدالعزيز، وذلك في السابعة مساء غدا الأربعاء على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

العرض عن نزهة في أرض المعركة، وثورة الموتى لاوين شو، وفرناندو أربال، ديكور سلمى ايمن وتصميم وتنفيذ عرائس ضحى، ملابس أحمد صابر، وتنفيذ الديكور آلاء يوسف ومحمد مجدي، ومكياج ثريا صلاح، وتصميم إضاءة محمود صلاح، وتنفيذها أحمد صبحي، إعداد موسيقي زياد القاضي، وأشعار أحمد مراد، مخرج منفذ أحمد حسن، دراماتورج، وإخراج محمود صلاح.

وتشارك 10 عروض مسرحية في دورة الدكتور علاء عبدالعزيز، والمقامة في الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى الاثنين المقبل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، تحت رعاية رئيس الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة.