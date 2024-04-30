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مقتل شخص وإصابة 7 في غارة جوية روسية على خاركيف

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:49 م

لقي شخص واحد، على الأقل، حتفه وأصيب سبعة آخرون في غارة جوية روسية على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية المدينة  إيهور تيريخوف عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، إن عدة أهداف مدنية تضررت بسبب الغارة.

وترددت الأنباء عن استخدام قنابل إنزلاقية في الهجوم على خاركيف، التي تقع على بعد 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية.

وفي غضون ذلك، ارتفع إلى خمسة أشخاص عدد القتلى في أعقاب هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا أمس الاثنين.

ووفقا للسلطات، لا يزال هناك 23 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات.

يشار إلى أن كل من خاركيف وأوديسا تتعرضان لهجمات جوية بشكل يومي تقريبا، بعد أكثر من عامين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتقدم القوات البرية الروسية أيضا على طول خط المواجهة في شرق أوكرانيا حيث تواجه قوات كييف نقصا في الذخيرة في الأسابيع الأخيرة.


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