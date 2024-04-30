ميدفيديف وروبليف يتأهلان لربع نهائي بطولة مدريد

تأهل الروسي دانيل ميدفيديف إلى ربع نهائي بطولة مدريد للأساتذة، بعد التغلب على الكازخستاني ألكسندر بوبليك، اليوم الثلاثاء.

ونجح المصنف الثالث على البطولة في حسم المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6) و(6-4)، في غضون ساعة و44 دقيقة، لينتظر في ربع النهائي الفائز من مباراة الإسباني رافاييل نادال، والتشيكي جيري ليهيشكا.

وبحسب أرقام "أوبتا"، وصل ميدفيديف إلى ربع النهائي في البطولات المقامة على الملاعب الترابية 6 مرات طوال مسيرته الاحترافية، من بينهم 5 مرات بين بطولات الأساتذة والجراند سلام وذلك في مونتي كارلو 2019 ورولان جاروس 2021 ومونتي كارلو 2023 وروما 2023 ومدريد هذا العام، مقابل وصول واحد فقط في بطولات 500 نقطة وذلك في برشلونة 2019.

وضمن مباريات الدور الرابع أيضا، تغلب الروسي أندري روبليف، المصنف السابع على البطولة، على نظيره الهولندي تالون جريكسبور بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-4)، لينتظر في ربع النهائي الفائز من مباراة الإسباني كارلوس ألكاراز والألماني يان لينارد شتروف.