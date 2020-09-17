محافظ مطروح: الجماعة الإجرامية التي اختطفت العمال المصريين في ليبيا تتاجر في البشر

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الجماعة الإجرامية التي اختطفت ستة عمال مصريين في ليبيا تعمل في مجال الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن «مصر قادرة تمامًا على حماية أهلها في كل مكان».

وأضاف شعيب، خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه تم إلقاء القبض على بعض العناصر الإجرامية التي اختطفت العمال، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وأشاد بدور مديرية أمن مدينة بني وليد الليبية التي تحركت على الفور بعد الإبلاغ عن اختطاف العمال وتابعتهم حتى وصولهم وتسليمهم للجيش الليبي، قائلًا إن الجيش الليبي تابع العمال حتى وصلوا للحدود المصرية في السلوم.

ولفت محافظ مطروح إلى استقبال العمال في ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، معقبًا: «نصون كرامة المصري في أي بلد، ومصر تتحرك فورًا عندما يستغيث أي شخص».

وتوجه برسالة إلى الأهالي: «حافظوا على أبنائكم وهناك مشاريع مختلفة مفتوحة وفي كل مكان بمصر»، مضيفًا أن «مجال التشييد والبناء مفتوح في مصر، إضافة إلى كثرة فرص العمل فيه».

وذكر شعيب، أن خروج الشباب بهجرة غير شرعية من البلاد، يؤدي إلى عيشه بشكل مهدد، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا تامًا بين السلطات المصرية، وعلى رأسها المخابرات العامة، مع ليبيا لمتابعة الملف.

وأكد أن مصر على مسافات متساوية من جميع القبائل الليبية، مستطردًا: «هناك تزاور مستمر ولا تهمنا سوى وحدة الشعب الليبي، ويتم التنسيق مع السلطات الليبية لحماية الجالية المصرية بشكل دائم».

واستقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، 6 عمال مصريين من الحرفيين العائدين من ليبيا بعدما نسقت السلطات المصرية مع السلطات الليبية لتحريرهم من قبضة إحدى الجماعات المسلحة.