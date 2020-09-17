نشرة أسعار الفاكهة والخضروات المتداولة بسوق العبور اليوم

شهت أسعار الخضروات والفاكهة، تباينا اليوم الخميس بسوق العبور.
وجاءت الأسعار للكيلوجرام الواحد، على النحو التالي:
- الطماطم من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
- البطاطس من 2.25 إلى 3.25 جنيه.
- البصل من 3 إلى 4.5 جنيه.
- الكوسة بين 4 إلى 7 جنيهات.
- الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيها.
- الباذنجان البلدي من 2.5 إلى 4 جنيهات.
- الفلفل الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.
- الفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيهات.
- الخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات.
- البامية من 12 إلى 18 جنيها.
- الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.
- عنب بناتي أصفر من 4 إلى 9 جنيهات.
- الجوافة من 3 إلى 5 جنيهات.
- الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.
- مانجو بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.
- البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.
- الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها.