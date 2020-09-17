نشرة أسعار الفاكهة والخضروات المتداولة بسوق العبور اليوم

شهت أسعار الخضروات والفاكهة، تباينا اليوم الخميس بسوق العبور.

وجاءت الأسعار للكيلوجرام الواحد، على النحو التالي:

- الطماطم من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- البطاطس من 2.25 إلى 3.25 جنيه.

- البصل من 3 إلى 4.5 جنيه.

- الكوسة بين 4 إلى 7 جنيهات.

- الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيها.

- الباذنجان البلدي من 2.5 إلى 4 جنيهات.

- الفلفل الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.

- الفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيهات.

- الخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

- البامية من 12 إلى 18 جنيها.

- الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.

- عنب بناتي أصفر من 4 إلى 9 جنيهات.

- الجوافة من 3 إلى 5 جنيهات.

- الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.

- مانجو بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.

- البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.

- الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها.