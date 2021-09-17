كلوب يثير الجدل بشأن تجديد عقد صلاح

أثار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل بعدما ناض نفسه في تصريحات سابقة تتعلق بتجديد عقد محمد صلاح، نجم الريدز.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بحلول صيف 2023، وأشارت العديد من التقارير لوجود أزمة بين ليفربول واللاعب الدولي المصري بشأن مفاوضات التجديد، خاصة بعد الأنباء التي أفادت بطلب صلاح الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب إسبوعي وهو ما ياعدى سقف الرواتب الذي وضعه النادي لجميع اللاعبين.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، والذي يسبق مباراة كريستال بالاس بالبريميرليج، عن تجديد عقد صلاح:" مفاوضات التجديد مع صلاح؟ لا يوجد لدي شئ لأقوله..لست متدخلًا في هذه الأمور".

وأضاف المدير الفني الألماني:" أنا مهتم فقط بمدى جاهزية صلاح للمباريات، إنه يعمل بشكل مناسب ويظهر بحالة جيدة، ليس هناك شئ آخر لقوله".

تأتي تصريحات كلوب مناقضة تمامًا لما أدلى به خلال الشهر الماضي في نفس الموضوع، حيث قال:" هل تشارك في محادثات التجديد مع صلاح؟ نعم..أنا أشارك في كل شئ تقريبًا في النادي".

وأكد:" ربما تحدث بعض المحادثات دون وجودي هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك أنا أعرف كل الأشياء".

ومازال صلاح يكتب التاريخ داخل قلعة آنفيلد بتحطيمه الأرقام القياسية حيث نجح النجم المصري في معادلة سجل ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة بدوري أبطال أوروبا 14 هدفًا على ملعب آنفيلد بعد هدفه في شباك إي سي ميلان في أولى مباريات الريدز في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

كما نجح صلاح في دخول نادي المائة بالدوري الإنجليزي وأصبح ضمن قائمة أسرع 5 لاعبين يدخلون نادى المائة فى البريميرليج في مباراته رقم 162 سواء مع ليفربول أو تشيلسي الذي لعب له في وقت سابق.

وتصدر القائمة النجم الإنجليزي آلان شيرر في مباراته رقم 124، يليه هاري كين الذي استطاع الوصول بعد 141 لقاء، وحل سيرجيو أجويرو ثالثا في مباراته رقم 147، وتواجد بالمركز الرابع تيري هنري في مباراته رقم 160.