ضبط 9 أطنان دقيق وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر بههيا والعاشر من رمضان

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن المديرية شنت حملة بالتنسيق مع إدارة التموين بمركز ههيا، برئاسة محمد الألفي، مدير الإدارة للتفتيش على الأنشطة التموينية والتجارية، استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود بنطاق ودائرة مركز ومدينة ههيا؛ للتأكد من صلاحية المعروضات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه حال مرور الحملة بطريق العلاقمة – المانسترلي، تمكنت من ضبط سيارة جامبو قادمة من مدينة العبور في طريقها إلى عزبة تيمور، مُحملة بـ 160 شيكارة أعلاف دواجن، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرامًا، بإجمالي 8 أطنان، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1208 جنح أمن دولة طواريء ههيا لسنة 2021.

وشنت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة أحمد إبراهيم، مدير الإدارة، حملة تفتيشية على مخازن المواد الغذائية، أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة؛ لوجود سلع مجهولة المصدر، فيما تم التحفظ على 20 شيكارة دقيق فاخر، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرامًا، بإجمالي طن دقيق، و40 كرتونة ملح طعام، زنة الكرتونة الواحدة 8 كيلو جرامات، بإجمالي 320 كيلو ملح طعام مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية؛ لإدارته النشاط بدون ترخيص، فيما تم التحفظ على شيكارتين دقيق فاخر، بإجمالي 100 كيلو دقيق، وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية؛ لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 4 محاضر جنح أمن دولة طوارئ ضد أصحاب أنشطة تجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار.