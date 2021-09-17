نقيب الصحفيين بالإسكندرية: بدء إجراءات تراخيص النادي البحري

أعلن نقيب الصحفيين بالإسكندرية فكري عبد السلام، اليوم الجمعة، البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء النادي البحري في الإسكندرية، بناء على التنسيق مع الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بالقاهرة.

وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنّ النقابة استعادت قطعة الأرض التي جرى تخصيصها لصالحها بحق الانتفاع عام 1989، لبناء نادٍ بحري للصحفيين بمنطقة شاطئ سابا باشا في الإسكندرية، وطوال 32 عاما لم تنفذ أي إنشاءات في الأرض أواستغلالها بأي صورة، ما جعلها مطمعا لبعض الأفراد منذ 8 سنوات، باستغلالها كجراج للسيارات لحسابهم الشخصي.

وأشاد نقيب الصحفيين، بالتنسيق الوثيق مع المحافظ اللواء محمد الشريف، حيث أبدى كل تعاون ودعم، مع الزميل فكري عبدالسلام، رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية، والذي جرى تفويضه بعد سداد المبلغ المستحق للمحافظة بناء على قرار مجلس النقابة، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية في الإسكندرية لإزالة الإشغالات على الأرض.

وقال فكري عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية ، في بيان اليوم الجمعة، إن مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية اتخذ إجراءات باخلاء أرض النادى البحرى الخاصة بالصحفيين من البلطجية والاشغالات التى كانوا يستغلونها جراجا لأكثر من ثمانى سنوات لصالحهم الشخصى دون عائد مادى للنقابة.

وأكد نقيب فرع النقابة بالإسكندرية أنه منذ بداية هذا العام تم التنسيق مع الدكتور ضياء رشوان ومجلس النقابة العامة للبدء فى انشاء النادى البحرى بعد إخلاء الأرض من الاشغالات وبالفعل تم إسناد الأرض إلى أحدى الجهات المتخصصة فى إدارة المنشأت السياحية والشواطئ لمدة ثلاثة أشهر مقابل مبلغ مادي لصالح النقابة لتجهيز الممشى ليكون متنفسا للصحفيين مع تخصيص جزء صغير لانتظار السيارات وتقديم المشروبات والمأكولات للصحفيين من بوفيه نادى التطبيقيين بتخفيضات تصل إلى ٦٥%.

وأضاف أنه يحق للصحفيين استخدام مرافق وخدمات نادى التطبيقيين بموجب الاتفاق خاصة أن أرض نادى الصحفيين ليس بها أي مرافق كهرباء ومياه وصرف صحي.

وأشار عبدالسلام إلى أن الجهة التي تم إسناد الإدارة لها حصلت على تصريح من أحد الجهات لتركيب البوابة الرئيسية ووضع حاجز بين نادى الصحفيين والأطباء.

و قال عبدالسلام إنه خلال هذا الاسبوع سيتم البدء فى سير الإجراءات لاستخراج التراخيص لانشاء النادى.