 جامعتا أوكسفورد وكمبريدج تفقدان المركز الأول في تصنيفات الجامعات البريطانية - بوابة الشروق
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جامعتا أوكسفورد وكمبريدج تفقدان المركز الأول في تصنيفات الجامعات البريطانية

د ب ا
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 4:20 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 4:20 م

لأول مرة على الإطلاق، لم تتصدر أي من الجامعتين المرموقتين في المملكة المتحدة وهما "أوكسفورد" و"كمبريدج" تصنيفا، من قبل صحيفة "تايمز اوف لندن"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

فقد احتلت جامعة "سانت اندروز" ، أقدم جامعة في اسكتلندا، الصدارة في التصنيفات، التي نشرت اليوم الجمعة.

وتأسست في عام 1413 وتقع على ساحل صاخب، في شمال ادنبره، وهي الجامعة التي التقى فيها الأمير ويليام بزوجته كات، دوقة كمبريدج، وتحظى بشعبية لدى الطلاب الدوليين.

وجاءت جامعتا "أوكسفورد" و"كمبريدج" في المركزين الثاني والثالث، على التوالي، متخلفة عن نقاط القوة النسبية لجامعة "سانت أندروز"، في مجالات إرضاء الطلاب ومعدلات إتمام الدرجة وقبول أفضل الطلاب المؤهلين، حسب تحليل صادر عن "دليل الجامعة الجيد" لصحيفة "تايمز".

 


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