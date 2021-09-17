لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 614688

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان اليوم الثلاثاء إلى 614688 بعد تسجيل 706 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى8210 بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 657 من بين المقيمين و49 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى614688 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى8210 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 8ر26في المئة والذين تلقوا الجرعة الأولى 7ر32في المئة من سكان لبنان حتى اليوم . ويبلغ عدد السكان حوالي 8ر4 مليون نسمة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30/ 9 /2021.



