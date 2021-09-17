تعليم الوادي الجديد تعتزم إنشاء قسم للاستزراع السمكي بمدرسة باريس

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه التقى وفد وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، خلال زيارته للمحافظة.

وأشار حسن إلى بحث استهداف فتح فصل فني للاستزراع السمكي والزراعات المحمية بمدرسة باريس الزراعية، في ظل توافر العديد من الإمكانيات بمركز باريس، لافتتاح الفصل وتدريب طلاب القسم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح بحث إمكانية إدخال تخصص فني (المحميات) بمدارس التعليم الزراعي لخدمة أبناء المحافظة بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مشيرًا إلى مدى أهمية التعليم الفني في إعداد أجيال مستقبلية مدربة ومزودة بالعديد من المهارات تؤهلهم لسوق العمل الحر، في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف أن وفد قطاع التعليم الفني، سيجري زيارة تفقدية غدًا لمدرسة بلاط االزراعية،وبعد غد يستمر برنامج الزيارة لمدرسة موط الثانوية الزراعية، بعدها ستتم مناقشة نتائج الزيارة وما سيتم اعتماده وتحقيقه.