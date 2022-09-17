الملك تشارلز يشكر موظفي خدمات الطوارئ البريطانية لعملهم خلال فترة الحداد على الملكة

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أعرب الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، عن شكره لموظفي خدمات الطوارئ البريطانية لعملهم خلال فترة الحداد على الملكة إليزابيث الثانية وقبيل الجنازة الرسمية المقرر بعد غد الاثنين.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن الملك تشارلز التقى مفوض شرطة العاصمة لندن مارك رولي ونائبه جين كونورز، مشيدا بدور وتخطيط الشرطة البريطانيو في جميع أنحاء لندن قبل وأثناء جنازة الملكة.

ومن المرجح أن تكون المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث في 19 سبتمبر الجاري لتكون من أكبر المراسم التي شهدتها البلاد على الإطلاق.

وبحسب مصادر بريطانية (رفضت الكشف عن هويتها)، فإنه "من المتوقع أن تكون الجنازة أكبر حدث دولي تستضيفه المملكة المتحدة منذ عقود وربما على الإطلاق".

وأوضحت الصحيفة أن الملك تشارلز وأمير ويلز ويليام قاما بتحية الشعب الذي يصطف في طوابير لرؤية نعش الملكة إليزابيث.

وكانت قد تجمعت حشود غفيرة في لندن لتشهد أحدث مراسم في تأبين الملكة، في حين انطلقت طلقات المدفعية ودقت ساعة بيج بن تحية للملكة التي توفت عن 96 عاما الأسبوع الماضي بعد أن اعتلت العرش لسبعة عقود.