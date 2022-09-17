منظمة : استعادة خط الطاقة الرئيسي في محطة زابوريجيا الأوكرانية المحاصرة



قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تتلقى الكهرباء مباشرة حاليا من الشبكة الوطنية، بعد انقطاع دام أسبوعين.



وقالت الوكالة نقلا عن مهندسين في الموقع، إن مهندسي المحطة تمكنوا من إصلاح أحد خطوط الطاقة الخارجية الأربعة الرئيسية التي تضررت جميعها خلال الصراع.



وكانت إمدادات الطاقة الخارجية تعمل على خطوط الطوارئ خلال فترة الانقطاع التي دامت أسبوعين، بيد أنها كانت تتعطل أيضا في بعض الأحيان بسبب القتال.



و لتجنب اللجوء إلى استخدام مولدات الطوارئ في المحطة، تم إغلاق آخر المفاعلات الستة الذي كان لايزال قيد التشغيل في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنه على الرغم من ذلك، لاتزال المواد النووية في حاجة إلى التبريد.



وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي: إن "الوضع في المحطة لا يزال غير مستقر على الرغم من تحسن إمدادات الطاقة. ولم تتعرض المحطة النووية للقصف خلال الأيام الأخيرة، إلا أن القتال لايزال مستمرا في المناطق القريبة".