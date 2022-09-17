مباحثات سريلانكية روسية بشأن الانضمام إلى نظام الدفع «مير»

أعلن وزير النقل السريلانكي "باندولا جوناواردانا"، اليوم السبت، أن بلاده تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام الدفع "مير"، موضحا أن المفاوضات تجري حاليا بين البنوك المركزية في البلدين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت عن جوناورادانا قوله، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في القريب العاجل، مضيفا أن السياح الروس سيتمكنون من استخدام بطاقة الدفع "مير" في سريلانكا.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن بطاقات "مير" معتمدة حاليا في عشر دول وهي "تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأوسيتيا الجنوبية وطاجيكستان وأبخازيا".