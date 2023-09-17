ڤاليو تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 922 مليون جنيه

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 922.3 مليون جنيه.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة إي إف چي القابضة، لافتة إلى أنه سيتم طرح الإصدار الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)، على شريحة واحدة وبفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.

وفي هذا السياق، أكّد شكري بدير الرئيس المالي لشركة ڤاليو، أهمية إتمام الإصدار السادس لبرنامج سندات التوريق، معربًا عن سعادته بالشراكة المثمرة مع إي اف چي هيرميس في إتمام هذا الإصدار الناجح، والذي يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة «ڤاليو».

وشدّد على أن هذه الصفقة تمثّل خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية لعملائها. وأضاف أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّد شامل للحلول وخدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير.

وأكد ثقته التامّة في قدرة الشركة على مواصلة أدائها القويّ، والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة معدلات الربحية، فضلاً عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.

وتأتي هذه الصفة الناجحة في إطار الأهداف الاستراتيجية لشركة ڤاليو، والمتمثلة في تقديم خدمات تمويلية أكثر سهولة وشمولاً، وتمثّل هذه الصفقة الإصدار الثالث لشركة ڤاليو خلال عام 2023، والسادس الذي يتمّ بالشراكة مع إي اف چي هيرميس حتى الآن.

ومن جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها ڤاليو، مؤكدّة على التزام الشركة المتجدّد بتقديم باقة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية الابتكارية، فضلًا عن تعزيز أُطر التعاون بين الشركتين. وأعربت حمدي عن سعادتها بنجاح هذا الإصدار وتغطيته أكثر من 1.5 مرة وأكدت على التزامها بمواصلة دعم ڤاليو في مسيرة النمو التشغيلي التي تتبناها، واستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في السوق.

جدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار. وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب العام ومروجي الإصدار وضامني التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK وبنك التجاري وفا وبنك مصر في عملية الاكتتاب. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.