 وزير الدفاع الإيراني: لا تمديد للاتفاق الأمني المبرم مع العراق - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإيراني: لا تمديد للاتفاق الأمني المبرم مع العراق

وكالات
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 4:23 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 4:23 م

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، إنه لا يوجد تمديد لـ"اتفاق نزع سلاح المعارضين لإيران في العراق" الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال يومين.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فقد قال الوزير آشتياني: "تمديد الاتفاق ليس واردا، وسنقيم وضع تنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق في الدقيقة 90، وسنتخذ القرار بناء على ذلك".

وبموجب الاتفاق الموقع مع العراق أواخر أغسطس الماضي، تطالب طهران حكومة بغداد بنزع سلاح التنظيمات المعارضة والنشطة شمالي العراق حتى 19 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأرسلت طهران إشارات بشأن إمكانية التدخل عسكريا في حال عدم تطبيق الاتفاق، حيث نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد قالت إنها لتعزيزات قامت بها طهران على الحدود العراقية.


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