 مقتل عنصر من قوات الباسيج الإيرانية وإصابة 3 في هجوم مسلح - بوابة الشروق
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مقتل عنصر من قوات الباسيج الإيرانية وإصابة 3 في هجوم مسلح

وكالات
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 4:20 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 4:20 م

أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل أحد عناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري وإصابة ثلاثة آخرين منهم في هجوم مسلح، بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

وأفاد نائب محافظ فارس، إسماعيل قزل سفلى، اليوم الأحد، بأن مجهولين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار تجاه قوات "الباسيج" في مدينة نور آباد.

وذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر الباسيج وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن المهاجمين لاذا بالفرار بعد تنفيذ الهجوم، دون ذكر معلومات حول هويتهما.

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