مهرجان هوليوود العربى يفتح باب التسجيل لدورته الثالثة

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن فتح باب التسجيل لصناع الأفلام الراغبين في المشاركة بالدورة الثالثة للمهرجان، المنتظر إقامتها في ربيع 2024.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان على فيس بوك أن باب تقديم الأفلام انطلق أول أمس الجمعة 15 سبتمبر، وذلك مقابل أسعار مخفضة.

كانت فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، والتي أقيمت في الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2023، قد حملت اسم المخرج الكبير محمد خان، وكُرم خلالها المخرج الكبير خيري بشارة بمنحه جائزة "إنجاز العمر لعام 2023"، والفنانة ليلى علوي، بجائزة "عزيزة أمير".

فيما شهدت الفعاليات منافسة 6 أفلام على جائزة الأفق الذهبي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث تضمنت القائمة 6 أفلام من بينهم فيلمين سعوديين، أما باقي الأربع أفلام فهي من "مصر، فلسطين، تونس، أمريكا".

