رويترز عن مسئول لبناني: ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات لـ11 قتيلا و4000 مصاب

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مستشار لوزير الصحة اللبناني بارتفاع عدد ضحايا انفجارات أجهزة الاتصال التي ضربت عدة مناطق في البلاد إلى 11 قتيلًا.

وأفاد المسئول اللبناني، بأن عدد المصابين ارتفع إلى 4000 شخص، بينهم 400 في حالة حرجة.

وكان حزب الله قد حمّل إسرائيل المسئولية الكاملة عن الانفجارات التي ضربت لبنان.

وقال الحزب في بيان: «بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء الآثم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي.. هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل».

يُشار إلى أنه بالتزامن مع هذا الهجوم، أصيب 14 شخصا بجروح في دمشق ومحيطها في انفجار أجهزة اتصال خاصة بحزب الله اللبناني، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: «بلغ عدد الجرحى 14 شخصا لم تكشف جنسياتهم في محافظتي دمشق وريف دمشق، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات شخصية خاصة بحزب الله اللبناني».