هيئة قصور الثقافة تختتم قافلة قرية التنمية ببرج العرب

اختتمت هيئة قصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات قافلة قرية "التنمية" التابعة لمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والتي أقيمت ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تضمنت الفعاليات الختامية بمدرسة التنمية الابتدائية عددًا مع الورش الفنية قدمها مدربو قصور الثقافة من بينها ورشة رسم على الوجه، تلوين، كما عقدت محاضرة للتوعية بطرق الوقاية من الفيروسات شارك فيها لمياء نعينع، وعبد الله عبد الرحمن، أخصائيا النشاط، بالإضافة إلى ورشة تدوير خامات من الفوم جليتر، وورشة خرز، كما استكملت ورشة الكروشيه، وفقرات الموهوبين.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة المنشد محمد الإبياري، قدمت خلاله مجموعة من التواشيح الدينية وذلك تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وسط تفاعل عدد غفير من الأهالي.

نظم الفعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتأتي ضمن أنشطة مكثفة تشهدها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، من بينها عروض مهرجان أهالينا وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة «مصر تبدع»، وغيرها من الفعاليات.