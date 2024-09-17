وزير الخارجية: مصر لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة من حصتها في نهر النيل

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع وزير الشئون خارجية والتجارية لدولة المجر بيتر سيراتو، تناولت الوضع في منطقة القرن الإفريقي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري، صباح الثلاثاء، أنه شدد خلال المباحثات على موقف مصر الداعم لوحدة الأراضي الصومالية، ورفضها لأي إجراءات أحادية قد تهدد أمن الصومال واستقراره.

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مسألة الأمن المائي المصري، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة من نهر النيل.

وأكمل: «لا تفريط في قطرة مياه، خاصة أن ما يرد إلى مصر سنوياً من مياه نهر النيل لا يكفي حتى 60% من الاحتياجات السنوية، ولذلك نعيد تدوير المياه أكثر من مرة لسد الفجوة الحالية».

وشدد على الضرورة الحتمية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.