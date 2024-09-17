ضياء رشوان: التنسيق المصري الأردني منذ 7 أكتوبر امتداد لتاريخ طويل من علاقتهما بالقضية الفلسطينية

قال ضياء رشوان الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن التنسيق المصري الأردني منذ 7 أكتوبر يعد امتدادًا لتاريخ طويل من العلاقة المباشرة بالقضية الفلسطينية منذ عام 1947.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه عندما أُعلن عن قيام دولة إسرائيل في عام 1948 دخلت 6 دول عربية الحرب مع إسرائيل، بينها مصر وإمارة شرق الأردن التي هي في الأصل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار إلى أنه بعد احتلال فلسطين تبقى جزءان من الأراضي التاريخية الفلسطينية لم تدخلهما إسرائيل، وهي غزة والضفة الغربية، موضحًا أن غزة وُضعت تحت الإدارة المصرية، بينما الضفة تحت الإدارة الأردنية.

ولفت إلى أن هذا يعني أن الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة تحت إدارة وأمانة مصرية أردنية كل في مكانه.

ونوه بأن العدوان الإسرائيلي في 5 يونيو 1967 أصاب الدولتين بجانب سوريا التي أخذ منها مرتفعات الجولان، ومصر أخذ منها سيناء وغزة، بينما الأردن أخذ منه الضفة الغربية.

وأوضح أنه استنادًا إلى ذلك، فإن مصر والأردن هما طرفان بشكل مباشر طوال الوقت في القضية الفلسطينية، خاصة أن نسبة كبيرة من الشعب الأردني من أصول فلسطينية.



