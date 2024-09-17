النائبة آمال عبد الحميد تطالب الحكومة بسقف للإيجارات: الشباب يطرد من السكن واللاجئ يسكن

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، أنها بصدد التقدم باقتراح برلماني لمجلس الوزراء لفرض سقف للإيجارات في مصر، مع عودة دور انعقاد المجلس في أول أكتوبر، منوهة إلى أن دولا مثل بريطانيا وكندا وأمريكا تطبق نظام سقف أعلى وأدنى للإيجارات.

وأكدت خلال تصريحات لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الإثنين، أن مصر تعاني من مشكلة اجتماعية كبيرة تهدد مستقبل شبابها، قائلة: "عدد كبير من الشباب حاليا يواجه مشاكل كثيرة في الطرد من السكن وعدم تجديد عقد الإيجار، بسبب الزيادة المطردة بشكل مبالغ فيه جدًا في الايجارات؛ نتيجة تواجد أكثر من 10 ملايين لاجئ في مصر".

وأضافت أن الشاب الذي يصل راتبه إلى 15 ألف جنيه أصبح غير قادر على الحصول على مسكن، مشيرة إلى أن إيجار شقة من غرفتين وصالة وصل إلى 35 ألف جنيه.

وحذرت من تأثير أعداد اللاجئين الخطير على المواطنين، قائلة:"أصحاب العقارات بيرفعوا سقف الإيجار بشكل رهيب، لأن الاجئين بيسكنوا فيها بأعداد كبيرة تصل لأسرتين أو ثلاثة، والمالك لا يهمه غير القيمة الإيجابية المرتفعة، ولا ينظر إلى المفسدة التي يسببها للمجتمع".

وطالبت الحكومة بالتدخل السريع لوضع حد لارتفاع الإيجارات، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تشريد الشباب، قائلة: "يجب وضع حد وتتدخل الحكومة بشكل سريع، لأن القيمة الإيجارية لن تتوقف عن الزيادة وسترتفع أكثر وأكثر وبالتالي سنصل إلى مرحلة نجد شبابنا قاعد في الشارع واللاجئ قاعد مكانه بسعر مبالغ فيه".