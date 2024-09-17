كولر يدرس منح الفرصة للصفقات الجديدة أمام جور ماهيا

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يدرس السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، منح يوسف أيمن الوافد الجديد للفريق فرصة الظهور الأول فى مباراة جور ماهيا الكيني القادمة.

وظهر يوسف أيمن بديلا في لقاء الذهاب الذي أقيم في نيروبي بينما شارك أساسيًا الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة جور ماهيا في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.