نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أمنية لبنانية تأكيدها إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان جراء تفجير أجهزة اتصال محمولة من نوع "بيجر".

وأضافت المصادر أن أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز يجلبه حزب الله في الأشهر القليلة الماضية.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام لبناني بأن إسرائيل تمكنت من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وقال مصدر أمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن أجهزة الاتصالات يستخدمها عناصر حزب الله في التواصل الداخلي المشفر بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت مصادر حكومية لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي طلب من وزير الصحة فراس الأبيض مغادرة جلسة حكومية، واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة التطورات بعد انفجار أجهزة اتصال من نوع "بيجر" بأيدي حامليها من عناصر حزب الله.