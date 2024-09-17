 عثة تقصي الحقائق الأممية تلتقي بوزير خارجية بنجلادش في دكا - بوابة الشروق
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عثة تقصي الحقائق الأممية تلتقي بوزير خارجية بنجلادش في دكا

دكا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 11:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 11:05 ص

اجتمعت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء مع وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش محمد توحيد حسين.

وذكرت صحيفة دكا تريبيون البنغالية أنه بناء على طلب من حكومة بنجلاديش المؤقتة، سوف تجري بعثة الأمم المتحدة تحقيقا دقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد خلال الفترة بين الأول من يوليو وحتى 15 أغسطس، وسوف تحدد أسباب وقوعها مع تقديم توصياتها بهذا الشأن.

وأشارت دكا تريبيون إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس طلب فى وقت سابق، وبعد توليه السلطة فى 8 أغسطس، من فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إرسال بعثة تقصي حقائق إلى بنجلاديش.


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