الأردن يعلن إحباط محاولة اجتياز طائرة مسيرة لأراضيه

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أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، اليوم الثلاثاء، محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف أنه تم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبينًا أنه جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن المملكة وترويع مواطنيها، وفق تعبيره.