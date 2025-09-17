افتتاح صيانة شاملة لمدرسة التجريبية 2 بالمنيا ضمن برنامج مدارس آمنة بتكلفة 90 مليون جنيه

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة التجريبية 2 بمدينة المنيا، ضمن مشروعات برنامج “مدارس آمنة” الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم. ويشمل البرنامج تطوير 28 مدرسة بإجمالي تكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه لخدمة أكثر من 30 ألف تلميذ.

وأكد المحافظ أن البرنامج يأتي في إطار مشروع “الصداقة” التابع لهيئة إنقاذ الطفولة، بهدف دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو بيئة تعليمية آمنة وشاملة، موضحاً أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمسيرة تطوير التعليم بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام المدرسة، حيث استمعت الجولة إلى شرح من الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، حول أعمال التطوير التي شملت: إعادة تأهيل الملاعب، تبليط الممرات، تجديد الأثاث، صيانة دورات المياه، تطوير المداخل والممرات، وإنشاء مظلات لحماية الأطفال.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن المدرسة مقامـة على مساحة 2099م² وتضم 28 فصلاً تستوعب 1432 تلميذاً، بإجمالي تكلفة وصلت إلى 8 ملايين جنيه، وذلك ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025.

وشهد الافتتاح أجواء احتفالية قدم خلالها الأطفال فقرات فنية وأناشيد وطنية، كما تفقد المحافظ معرض منتجات أسرة التربية الزراعية بالمدرسة، واستمع لشرح التلاميذ عن أنشطة المهارات المهنية وإعادة التدوير.

ويذكر أن مشروع “مدارس آمنة” يستهدف دعم التعليم الأساسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للأطفال، إلى جانب تنمية مهارات القراءة والكتابة والتكيف، مع تقديم الدعم النفسي والتدريب للمعلمين والقيادات المدرسية.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، الدكتورة أسماء عبد الجابر، صابر عبد الحميد مدير التعليم، المهندس أحمد محمود عثمان، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.