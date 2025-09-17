فرنسا تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة: حملة تدميرية لم يعد لها أي منطق

أدانت فرنسا الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "وضع حدّ لهذه الحملة التدميرية التي لم يعد لها أي منطق عسكري".

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا سلّطت فيه الضوء على "الوضع الصحي والإنساني الخطير للغاية، والذي يتسم بالجوع وانعدام الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والرعاية العاجلة"، بحسب قناة العربية.

ودعت فرنسا إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وجاء البيان الفرنسي في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل المرحلة الرئيسية من هجومها في مدينة غزة.

وشهد قطاع غزة تصعيدا عنيفا، أمس الثلاثاء، مع توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية وسط قصف مكثف وتحذيرات أممية من حدوث "إبادة جماعية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من المتوقع أن تستمر المناورة لفترة طويلة. ويتوقع جيش الدفاع الإسرائيلي أن تستمر لعدة أشهر على الأقل.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن إسرائيل تمضي بإصرار نحو "الذهاب حتى النهاية" في عمليتها العسكرية بغزة، مشيرا إلى غياب الانفتاح على أي مفاوضات سلام جدية.