استقرار ثقة شركات تشييد المساكن في أمريكا

استقرت ثقة شركات تشييد المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.

وذكر تقرير الاتحاد الوطني لبناة المساكن أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو" لثقة شركات التشييد استقر خلال الشهر الحالي عند مستوى 32 نقطة بعد تراجعه بمقدار نقطة واحدة إلى 32 نقطة في الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 33 نقطة.

وبينما ظلت ثقة شركات التشييد عند مستويات منخفضة نسبيا منذ مايو، قال الاتحاد الوطني لبناة المساكن إن شركات التشييد أعربت عن تفاؤلها بأن مناخ أسعار الفائدة الأكثر ملاءمة قد يؤدي إلى جذب المشترين المترددين إلى السوق العقارية في الربع الأخير من العام الحالي.

من ناحيته قال بودي هيوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني لبناة المساكن إنه "في حين تواصل شركات التشييد احتواء الارتفاع في تكاليف البناء، فإن التراجع الأخير في أسعار فائدة التمويل العقاري خلال الشهر الماضي ستساعد في زيادة الطلب على المساكن ".

وجاء استقرار المؤشر الرئيسي لثقة شركات بناء المساكن ارتفاع مؤشر توقعات المبيعات في الأشهر الستة المقبلة غير المتوقع إلى 45 نقطة خلال سبتمبر مقابل 43 نقطة في أغسطس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

واستقر المؤشر الفرعي الذي يقيس ظروف المبيعات الحالية عند مستوى 34 نقطة، في حين تراجع مؤشر قياس حركة المشترين المحتملين إلى 21 الشهر الحالي مقابل 22 نقطة الشهر الماضي.

كما ذكر التقرير أن 39% من شركات البناء خفضت الأسعار في سبتمبر، مقابل 37% خلال أغسطس.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط انخفاض الأسعار 5% خلال الشهر الحالي، وهو نفس المعدل كل شهر منذ نوفمبر الماضي، وفقًا لما ذكره الاتحاد.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية غدا تقريرها عن بناء المساكن الجديدة في خلال يوليو.