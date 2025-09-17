البرازيل: أطباء بولسونارو يكشفون عن إصابته بالسرطان

أفاد أطباء الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليوم الأربعاء، أنهم اكتشفوا وجود سرطان في مراحله المبكرة في تقرحات جلدية أُزيلت من السياسي البالغ من العمر 70 عاما، وذلك عقب إدانته الأسبوع الماضي بتهم القيام بمحاولة انقلاب.

وكان بولسونارو، الذي يخضع للإقامة الجبرية في برازيليا لحين صدور حكم نهائي ضده، قد توجه إلى المستشفى مرتين منذ صدور حكم المحكمة يوم الخميس الماضي، حيث توجه إلى مستشفى دي إف ستار يوم الأحد الماضي لإزالة ثماني تقرحات لاختبارها، ومرة أخرى أمس الثلاثاء بسبب إصابته بنوبات قيء وانخفاض ضغط الدم، قبل أن يخرج من المستشفي اليوم الأربعاء.

وأفاد الأطباء في بيان، اليوم الأربعاء، بأن النتائج أظهرت وجود سرطان جلدي في مراحله المبكرة في اثنتين من التقرحات، مضيفين أن بولسونارو سيحتاج إلى متابعة طبية وإعادة تقييم منتظمة.

وقال فلافيو، الابن الأكبر لبولسونارو، في منشور على منصة إكس: "لقد خاض والدي معارك أصعب من قبل وانتصر فيها، وهذه المرة لن تكون مختلفة عما سبق. وكونوا على يقين أن هذا نتيجة المضايقات المستمرة منذ أن تجرأ جايير بولسونارو على مواجهة النظام مباشرة والنضال من أجل البرازيل."