حصيلة شهداء غزة تتجاوز 65 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 98 شهيدًا و385 مصابًا.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,062 شهيدًا و165,697 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ولفتت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم بلغت 12,511 شهيدًا و53,656 مصابًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 7 شهداء و87 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,504 شهداء وأكثر من 18,381 مصابًا.

ولفتت إلى تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 432 منهم 146 طفلًا.