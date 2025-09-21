بريطانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين رغم الضغوط الأمريكية

تستعد المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين اليوم الأحد ، رغم الضغوط من الولايات المتحدة وعائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" ، إنه من المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذه الخطوة بعد أن استنتج أن الوضع قد تدهور منذ أن دعا إسرائيل إلى تغيير مسارها خلال الصيف الماضي.

وإلى جانب الاستمرار في الهجوم العسكري والأزمة الإنسانية في غزة، أبدت الحكومة البريطانية انزعاجها من خطط تسريع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو أمر يخشى وزراء الحكومة أن يقضي على أي أمل في حل الدولتين.

وقال ستارمر في يوليو الماضي، إنه سيعترف بفلسطين قبل تجمع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري إذا لم يتحسن الوضع.

ومن المفهوم أن المملكة المتحدة قد استنتجت أن الوضع قد ساء بشكل كبير في غضون الأسابيع القليلة الماضية.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي، الذي سيمثل المملكة المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه : "من المهم التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطين هو نتيجة للتوسع الخطير الذي نشهده في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين الذي نشهده في الضفة الغربية والنية والمؤشرات التي نراها لبناء، على سبيل المثال، مشروع المنطقة "إي 1" الذي سيدمر إمكانية تحقيق حل الدولتين."

وتعرضت الخطوة الوشيكة لانتقاد من قبل سياسيين أمريكيين بارزين، حذروا من أنها ستعزز من قدرات حماس وتهدد أمن إسرائيل.

وسعى ستارمر ووزراؤه إلى التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة لحماس، قائلين إنه لا يمكن أن يكون لها دور في الحكم المستقبلي لغزة وشددوا على المطالبة بالإفراج عن الرهائن.