جوتيريش: لا مؤشرات على نهاية قريبة لحرب أوكرانيا رغم لقاء ترامب وبوتين

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن فرص التوصل إلى نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا تعد ضئيلة، وذلك رغم اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل شهر.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك يوم الثلاثاء: "لست متفائلا بشأن إحراز تقدم على المدى القصير في عملية السلام بأوكرانيا".

وأوضح أن مواقف كييف وموسكو لا تزال متعارضة إلى حد كبير، إذ تسعى أوكرانيا للحفاظ على وحدة أراضيها، فيما تحاول روسيا الإبقاء على مساحات واسعة من البلاد تحت الاحتلال. وأضاف: "أخشى أن نشهد استمرار هذه الحرب لفترة أطول على الأقل".

وبعد لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا في أغسطس، سادت آمال أولية بإمكانية تحقيق اختراق في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، غير أن خطوات ملموسة مثل عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم تتحقق حتى الآن.