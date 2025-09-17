مسئول لبناني يؤكد حرص بلاده على دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مدير الشئون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية اللبنانية إبراهيم عساف، الأربعاء، حرص بلاده على دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا تقنيا من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، برئاسة مدير إدارة الشئون العربية محمد الأحمد، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت "سانا" أن "وفدا تقنيا من وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة مدير إدارة الشئون العربية محمد الأحمد التقى مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية اللبنانية إبراهيم عساف في مقر الوزارة في بيروت".

وقالت إن "اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات".

وأضافت أن عساف أكد "حرص بلاده على دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين".

وفي أبريل الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسئول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن تهريب الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه أحد القضايا الشائكة بين الجانبين.

كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.