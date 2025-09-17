ترامب على موعد مع استقبال ملكي في ثاني زيارة دولة إلى بريطانيا

تخصص بريطانيا، اليوم الأربعاء، ترحيبا ملكيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة يقوم بها إلى المملكة المتحدة، حيث يستقبله الملك تشارلز الثالث.

ومن رحلة على متن عربة تجرّها الأحصنة الى عرض جوي وعشاء رسمي في قلعة وندسور التي يعود تاريخها الى قرابة ألف عام، ستقدم بريطانيا أفضل ما لديها على الصعيد البروتوكولي لمجاملة الرئيس البالغ 79 عاما، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وترافق الزيارة إجراءات أمنية واسعة النطاق ستبقي ترامب بعيدا عن الاحتجاجات والجمهور البريطاني الذي تؤكد استطلاعات الرأي أنه لا يكنّ إعجابا كبيرا بالرئيس الأمريكي.

**جدول أعمال حافل

وأصبح ترامب، المعروف عنه إعجابه بالعائلة الملكية البريطانية، أول رئيس يجري زيارتي دولة إلى المملكة المتحدة.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة الأربعاء استقبالا حافلا، واستعراضا ضخما غير مسبوق لحرس الشرف بمشاركة 1300 عنصر و120 حصانا، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء قلعة وندسور، واستعراضا جويا، ومأدبة رسمية.

ويشارك في هذه الاحتفالات الملك والملكة كاميلا، بالإضافة إلى ولي العهد الأمير وليام وزوجته كاثرين.

وسيكون الاستقبال العسكري المخصص لترامب هذا العام، الأكبر في أي زيارة دولة خلال التاريخ المعاصر، ويفوق ما خصصته الملكة إليزابيث الثانية لترامب خلال ولايته الأولى في 2019.

وسيشهد ترامب أول عرض جوي مشترك لطائرات مقاتلة أمريكية وبريطانية في حدث من هذا النوع، وأكبر استعراض لتكريم في زيارة دولة، يضم 120 حصانا و1300 جندي.

ويتوقع أن تلاقي هذه المراسم استحسان رئيس كتب هذا العام على منصات التواصل الاجتماعي "عاش الملك!" في حديثه عن نفسه، قبل أن ينشر البيت الأبيض غلافا زائفا لمجلة، يظهر فيه ترامب وهو يضع تاجا على رأسه.

**الابتعاد عن مرحلة مضطربة في أمريكا

وأعرب ترامب قبيل مغادرته واشنطن عن سعادته بـ"الشرف العظيم" الذي حظي به للقيام بزيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة حيث هبطت الطائرة الرئاسية، مساء الثلاثاء، في مطار ستانستد بلندن.

واستقبل حرس الشرف ترامب الذي استقل مروحية برفقة زوجته ميلانيا إلى مقر إقامة السفير الأمريكي في لندن لتمضية الليلة.

وأكد من لندن أن "الكثير من الأمور هنا تمنحني سعادة"، علما أن والدته تتحدر من اسكتلندا، وهو يملك مضمارين للغولف في المملكة المتحدة.

ووصف ترامب العاهل البريطاني وما زال يتلقى العلاج من السرطان، بأنه "صديقي".

وتوفر زيارة بريطانيا فرصة لترامب للابتعاد عن مرحلة مضطربة في الولايات المتحدة، حيث تسبب اغتيال الناشط المحافظ وحليفه تشارلي كيرك بتوتر.

ويبدأ جدول الزيارة، اليوم الأربعاء بترحيب الأمير وليام وزوجته كاثرين بترامب وميلانيا في قلعة وندسور، قبل أن ينضم إليهما تشارلز الثالث وكاميلا لجولة في موكب عربة تجرها الأحصنة، في مراسم ستقام كذلك خلف أبواب مغلقة.

كما سيضع ترامب وميلانيا إكليلا من الزهور على قبر الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في العام 2022.

وسيشهد ترامب عرضا لفرق عسكرية يختتم بتحليق مقاتلات أميركية وبريطانية من طراز "إف-35" وفريق "السهام الحمراء" التابع لسلاح الجو الملكي.

ويختتم اليوم بمأدبة عشاء رسمية يلقي خلالها كل من الملك والرئيس كلمة.

لكن مراسم الترحيب الملكية تأتي مناقضة للمزاج العام حيال ترامب في بريطانيا، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الأمريكي لا يحظى بشعبية.