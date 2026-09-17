إشهار نادي شباب المطار يرفع عدد الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية إلى 55 منذ 2019

أشهرت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الخميس، نادي شباب المطار بمنطقة شرق الإسكندرية، ليضاف إلى منظومة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، ويرفع إجمالي عدد الهيئات التي جرى إشهارها منذ عام 2019 وحتى تاريخه إلى 55 هيئة شبابية ورياضية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان صحفي، أن قرار الإشهار جاء من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، عقب استكمال الإجراءات اللازمة والحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة، بما يتيح للنادي ممارسة أنشطته وتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية لأهالي المنطقة، خاصة النشء والشباب.

ويأتي إشهار نادي شباب المطار ضمن جهود مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للتوسع في إنشاء وإشهار الهيئات الشبابية والرياضية، وتوفير كيانات منظمة تستوعب الطاقات الشبابية وتوسع قاعدة الممارسة الرياضية، إلى جانب دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية وخدمة المجتمع المحلي.

وشهدت الإسكندرية منذ عام 2019 وحتى تاريخه إشهار 26 مركز شباب، و4 أندية شركات، و25 ناديا رياضيا، بإجمالي 55 هيئة شبابية ورياضية، في إطار خطة التوسع في منظومة الهيئات الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وتستهدف هذه الجهود دعم البنية التحتية الرياضية، وزيادة أعداد المستفيدين من الأنشطة المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الرياضة واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية، فضلا عن تعزيز الدور المجتمعي للأندية ومراكز الشباب.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية استمرار العمل على دعم وتطوير الهيئات الشبابية والرياضية، وتذليل الإجراءات والعقبات أمام إشهار الكيانات الجديدة، بما يسهم في الوصول بالخدمات والأنشطة الرياضية والشبابية إلى مختلف المناطق بالمحافظة، حيث تأتي هذه الخطوات في ضوء دعم وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة بأهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأندية ومراكز الشباب، وتعزيز دورها في خدمة شباب الإسكندرية والمجتمع المحلي.