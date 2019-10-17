أسيوط تستعد لتنفيذ المشروع التدريبي «صقر 54» لمجابهة الأزمات

أناب اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، لحضور الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك "صقر 54"، لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، والذي سيجري تنفيذه بالمحافظة في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر القادم، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي، وبمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، واستعراض أدوار ومهام الأجهزة التنفيذية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات والكوارث.

جاء ذلك، في إطار جهود المحافظة لرفع مستوى العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات بحضور العقيد محمود صبحي، المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز ومديرى الإدارات المختلفة ورؤساء القطاعات ومسئولي الأزمات بالمحافظة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن الاجتماع التنسيقي بدأ بإستعراض خطط كل قطاع من القطاعات وتوزيع الأدوار لإدارة الأزمة وكيفية التصدى لها والحد من مخاطرها والتوظيف الجيد للإمكانات المتاحة لكل قطاع.

وأكد على ضرورة الاستعداد والاستفادة من التجارب السابقة التى تم تنفيذها بالمحافظة، وفقًا لخطط إدارة الأزمة والتعامل معها لافتًا إلى اهتمام محافظ أسيوط بالتدريبات الميدانية وسيناريوهات إدارة الأزمات لدورها في قياس سرعة التعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المنشآت الحيوية، وكيفية مواجهتها والتعامل معها وتقييم الخطط المختلفة ومدى كفاءتها للتصدي لأية أزمات وكوارث، فضلًا عن مواجهة الأخطار الطبيعية والإرتقاء بمستوى التدريب والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة.

واستعرض أهم ملامح المشروع التدريبي "صقر 54" بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكرى بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة الجاهزية وحسن استغلال المعدات والامكانات المتاحة بكل قطاع، وتوزيع الأدوار وتجهيز سيناريو إدارة الأزمة بكل قطاع، وضرورة الاستفادة من المشروعات السابقة والاستغلال الجيد للإمكانات المتاحة لمجابهة تلك الأزمات وحماية المنشآت والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها، في ظل دعم القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.