السيسي لطلاب طب القوات المسلحة: اوعوا وزنكم يزيد

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، خريجي الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، متمنيًا لهم التوفيق.

ووجه -في كلمته خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، اليوم الخميس- رسالة إلى خريجي كلية الطب، قائلًا: «خلوا بالكم من صحتكم وعلمكم ووطنكم، واوعوا تدخنوا أو تسيبوا الرياضة أو وزنكم يزيد».

وأضاف: «أيوة رئيس الجمهورية بيتكلم في الحاجات دي؛ لأنها أمور هامة بتنعكس على الأمن القومي بشكل كبير».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، دفعة المشير محمد الغني الجمسي، بمركز المنارة.