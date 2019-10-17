 انطلاق المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في جوبا - بوابة الشروق
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انطلاق المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في جوبا

علم السودان
علم السودان
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 6:21 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 6:21 م


أعلن مجلس السيادة في السودان، انطلاق المفاوضات المباشرة بين وفد الحكومة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد التفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووفد الجبهة الثورية (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، فى جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وتستضيف جنوب السودان المفاوضات بين الحكومة السودانية من جهة، والجبهة الثورية و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، من جهة أخرى.

وكان رئيس لجنة الوساطة في محادثات السلام السودانية مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك، أعلن عودة "الحركة الشعبية"، جناح عبد العزيز الحلو، إلى طاولة التفاوض، لافتا إلى أن الجلسة الأولى للتفاوض المباشر بين وفدي الحكومة والحركة ستنطلق صباح غد الجمعة.

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