إصابة وزير خارجية النمسا شالينبرج بفيروس كورونا

قالت متحدثة باسم وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، اليوم السبت، إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها الوزير جاءت إيجابية.

وأضافت المتحدثة لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، أن الوزير شالينبرج يخضع حاليا للحجر الصحي بالمنزل، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

وبعد اكتشاف إصابة شالينبرج بالفيروس من خلال فحص روتيني أمس الجمعة، يتم اليوم السبت خضوع جميع زملائه من الوزراء للاختبار.

ونتيجة لذلك، الغى وزير الخارجية النمساوي زيارات كان من المقرر أن يقوم بها بداية من أمس الجمعة وحتى بعد غد الاثنين، إلى بريطانيا والدنمارك واليونان وقبرص،

وأوضحت المتحدثة، أن شالينبرج ربما أصيب بعدوي كورونا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين الماضي.