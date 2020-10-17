محافظ الغربية يشارك في طابور الصباح بمدرسة غياث الدين والسيدة عائشة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمدرستي السيدة عائشة الإعدادية بنات ومدرسه غياث الدين الرسمية للغات بطنطا، إذ استمع المحافظ بمدرسه السيدة عائشة إلى الإذاعية المدرسية وكلمة من أحد الطلاب عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لبث روح الوطنية بوجدان الطلبة.

كما استمع إلى إلقاء الطلبة لنشيد "يا أغلى اسم في الوجود" ونشيد "علمونا في مدرستنا"، ثم ألقى المحافظ كلمه هنأ فيها الطلبة ببدء العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر، كما هنأهم بالعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى ما قام به شعب الغربية في التصدي للحملة الفرنسية منذ أكثر من 222 عام.

كما شدد في كلمته على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وضرورة أن يحافظ كل طالب على نفسه.

واختتم كلمته، قائلا: "بلدكم تنتظر منكم المزيد وفي انتظاركم لحمل الراية في الفترة القادمة"، ثم قام المحافظ بتحية العلم مع الطلاب.

ثم قام المحافظ، بحضور طابور الصباح بمدرسة غياث الدين الرسمية للغات، واستمع إلى الإذاعة المدرسية وتحية العلم.

وقبل المغادرة وجه المحافظ مسئولي التربية الرياضية بضرورة تشجيع الطلبة وحثهم على الحضور وحب المدرسة من خلال الأنشطة المختلفة المحببة إليهم والأناشيد الوطنية التي تربى فيهم حب الوطن.

رافق المحافظ، في جولته الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيسي حي أول وثانِ طنطا.