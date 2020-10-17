 أشهرت إفلاسها.. لجنة من الدائنين توافق على خطة إنقاذ شركة «جيت ايرويز» الهندية - بوابة الشروق
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أشهرت إفلاسها.. لجنة من الدائنين توافق على خطة إنقاذ شركة «جيت ايرويز» الهندية

(د ب أ)
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 4:04 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 4:04 م

وافقت لجنة من الدائنين لشركة "جيت ايرويز إنديا" الهندية للطيران على خطة إنقاذ للشركة التي أشهرت إفلاسها، مما يجعل عملية مستمرة منذ 16 شهرا لاسترداد المستحقات للمقرضين توشك على الانتهاء، حسب وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم السبت.

وقبل مقرضو شركة "جت ايرويز" الخطط المقدمة من رجلي الأعمال "موراري لال جالان" و"فلوريان فرتش"، طبقا لما ذكرته الشركة في تقرير لها اليوم السبت.

ولم تقدم الشركة المزيد من التفاصيل عن مقدمي العطاءات أو اقتراحاتهم.

وكانت شركة "جيت ايرويز" التي كانت واحدة من أكبر شركات الطيران في الهند قد أشهرت إفلاسها في عام 2019 بسبب فشلها في سداد ديون كبيرة، مما يعكس تعثر قطاع الطيران في البلاد.


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