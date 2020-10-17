ألمانيا تسجل 7830 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

سجلت ألمانيا 7830 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد، يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض اليوم السبت.

وكان عدد الحالات المسجلة أعلى بنحو 500 حالة مقارنة بالحالات التي سجلت صباح أمس الجمعة، عندما تم تسجيل 7334 إصابة جديدة، وهو الرقم القياسي السابق.

وكانت ذروة الإصابة السابقة في ألمانيا والتي بلغت حوالي 6300 إصابة يومية قد سجلت في أواخر مارس، ولكن من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر كثيرا من الحالات في ذلك الوقت حيث تم توسيع نطاق إجراء اختبارات كورونا بشكل كبير منذ ذلك الحين.

ووفقا للخبراء، فإن الإصابات التي تم الإبلاغ عنها حديثا مؤشر على مدى قوة الفيروس في المجتمع منذ حوالي أسبوع بسبب الوقت بين الإصابة والاختبار والنتيجة والإبلاغ. وهذا هو السبب في أن الأمر يستغرق بعض الوقت قبل أن تنعكس الإجراءات السياسية لاحتواء الجائحة في أرقام التقارير.

وذكر معهد "روبرت كوخ" أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بدء الجائحة ارتفعت إلى 356 ألفا و387 إصابة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9767 وفاة ـ بعد تسجيل 33 وفاة جديدة. وبلغ عدد حالات التعافي 290 ألفا.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.22، يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 12 فردا آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا