مسؤولة ألمانية تدعو إلى التخلي عن السفر لقضاء العطلات

دعت مالو درارير، رئيسة حكومة ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية،المواطنين المقيمين في مناطق خطرة فيما يتعلق بانتشار جائحة كورونا إلى التخلي عن السفر لقضاء العطلات.

وقالت السياسية التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "كلما قل معدل التنقل، كان الوضع أفضل"، موضحة أن هذا ينطبق أيضا على الأفراد المقيمين القادمين من مناطق أخرى غير خطرة، وقالت: "إذا لزم الأمر، من الأفضل التنزه بمفردك في الغابة عن الذهاب لحفل عقب بطولة رياضية".

ورفضت دراير الاتهام بأن الولايات الألمانية لم تتمكن من الالتزام بخط موحد في سياسة مكافحة كورونا خلال اجتماع رؤساء حكومات الولايات الأخير مع المستشارة أنجيلا ميركل، وقالت: "جميع الولايات تلتزم بنفس الأرقام"، موضحة أنه يتعين الآن تنفيذ الخطة التدريجية الخاصة بالاجراءات الاحترازية عند الوصول إلى الحد التحذيري 35 أو 50 إصابة بكورونا لكل مئة ألف نسمة، على نحو سريع وحاسم على مستوى ألمانيا.

يُذكر أن الولايات اتفقت خلال الاجتماع الذي عُقد في برلين يوم الأربعاء الماضي على تطبيق إجراءات مشددة، مثل قصر المشاركين في الاحتفالات الخاصة على 15 فردا فقط، حال سجلت منطقة ما أكثر من 35 حالة إصابة بالفيروس لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام. ولم توافق ولايات راينلاند-بفالتس وهيسن وشمال الراين-ويستفاليا على هذه الخطوة. وأوضحت دراير أن حكومة ولايتها ملتزمة بمبدأ مهم رغم ارتفاع أعداد الإصابات، وقالت: "مبدأ حرمة المسكن من الأصول القيمة للغاية"، مضيفة أنها لا تريد إرسال سلطات إنفاذ قانون أو الشرطة لتفتيش المنازل.