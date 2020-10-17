مسئول بوزارة الإسكان: هيئة المجتمعات العمرانية ترصد 40 مليار جنيه لمشروعات العاصمة الإدارية خلال العام الحالى

4 مليارات جنيه حجم الإنفاق شهريا على مشروعات «المجتمعات العمرانية» بالعاصمة

جار إسناد أعمال مرافق «الحى السكنى الخامس» لشركات المقاولات باستثمارات 12 مليار جنيه

15 مليار جنيه حجم الإنفاق على منطقة الأبراج تشمل الدفعة المقدمة

حى حكومى ثانٍ على مساحة 1500 فدان لمقار الهيئات الحكومية بتكلفة 1.5 مليار جنيه للمرافق

قال مسئول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الهيئة رصدت مبلغ 40 مليار جنيه للاستثمار فى مشروعات العاصمة الادارية خلال العام المالى 2020 – 2021.

أضاف فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم شهريا بإنفاق ما بين 3.5 ــ 4 مليارات جنيه على مشروعات المرافق والاسكان داخل العاصمة الادارية.

واعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية فى مطلع 2019 عقود مقاولات تتجاوز 200 مليار جنيه للاستثمار فى العاصمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.

«جار إسناد مشروعات البينية التحتية والمرافق واللاند سكيب فى الحى السكنى الخامس باستثمارات 12 مليار جنيه» ــ قال المسئول، مشيرا إلى أن شركات المقاولات التى تتولى تنفيذ الشق السكنى هى من ستقوم بأعمال المرافق والبنية التحتية، وتضم الشعفار الإماراتية وأوراسكوم للإنشاء، المراسم الدولية للتطوير العمرانى، طلعت مصطفى، سامكريت، الرواد للهندسة الحديثة، شركة ميدكوم، شركة اتش ايه للإنشاءات، شركة كونكريت بلس، أبناء حسن علام.

وتقدر استثمارات «الحى السكنى الخامس» 58 مليار جنيه، قامت الهيئة بضخ حوالى 28 مليار جنيه حتى نهاية يونية 2020 وبلغ معدل التنفيذ 60% للجزء السكنى، ويقام المشروع على مساحة 1000 فدان، وحسب ما أعلنته وزارة الاسكان، من المقرر أن يضم مشروع جاردن سيتى الجديدة نحو 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بالإضافة إلى منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية وفندقان.

وكشف المسئول بوزارة الاسكان عن بدء إسناد أعمال المرافق والبنية التحتية للحى الحكومى الثانى gov 2 على مساحة 1500 فدان وبتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه، ويضم المشروع مقار لهيئات الحكومية بخلاف الحى الحكومى الذى قارب على الانتهاء ويتكون من 34 مبنى وزاريا ومبنى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الشيوخ الجديد.

اما عن المنطقة المركزية للأعمال، قال المسئول إن هيئة المجتمعات العمرانية أنفقت حتى الآن نحو 15 مليار جنيه على منطقة الأبراج، تضم الدفعة المقدمة التى يتم منحها للشركة الصينية المنفذة للمشروع بالإضافة إلى صرف جزء من القرض المتفق عليه والبالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وأعلنت وزارة الإسكان فى يناير الماضى عن البدء فى استخدام القرض الصينى لتمويل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الادارية، وذلك بسحب 55 مليون دولار من الشريحة الأولى للقرض البالغة 834 مليون دولار.

وتبلغ استثمارات منطقة الأعمال المركزية 60 مليار جنيه تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.