الصدر ينتقد استمرار العنف في العراق

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انتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم السبت، استمرار العنف في العراق.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "متى كان العنف والحرق والصلب حلا".

وأضاف الصدر: "اتقوا الله في السلم الأهلي فإنه في خطر".

وتابع الصدر قائلا: "الجميع يتقاتلون الساسة والأحزاب والشعب ومدعو الإصلاح وأهل الدين وأهل المدنية والأعداء ينهشون بنا من هنا وهناك ويتكالبون من كل حدب وصوب".

وتأتي تصريحات الصدر بعد يوم دام في العراق شهد مقتل تسعة مدنيين بعد اختطافهم َمن قبل فصيل منضوي تحت هيئة الحشد الشعبي في إحدى قرى قضاء عزيز بلد جنوبي محافظة صلاح الدين، وكذلك قيام أتباع الحشد الشعبي بإحراق مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد في ظل غياب واضح للقوات الأمنية التي لم تتدخل لإبعاد المتظاهرين من الاقتراب إلى مقر الحزب وتتركهم يحرقون المقر.