رقم قياسي دولي جديد لصالح العمل الخيري يشمل منصة تضم 15000 شعلة

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أضاءت مساء اليوم السبت أكبر منصة تتضمن شعلات موقدة أعدها نادي الأرقام القياسية بمدينة جيرا الألمانية ضمن مشروع خيري للإنفاق على الأطفال من مرضى ضمور العضلات.

لهذا الغرض تم تحضير حوالي 15000 شعلة في مطار جيرا لويمينتس بولاية تورنجن الألمانية أضاء منها بالفعل 14901 شعلة.

وسجل نادي "فريق الأرقام القياسية" رقمه القياسي العالمي السابع لأغراض خيرية، كما أكد القاضي رولف ألرديسن.

تم إشعال المشاعل الكهربائية المتصلة بـ 14 كيلومترا من الأسلاك. وتحمل الصورة المضاءة شعار النبالة للنادي.

تجاوز النادي بذلك الرقم القياسي الذي سجلته فرقة إطفاء الشباب بمدينة إلفانجن بولاية بادن فورتمبيرج عام 2018 وكان به 8286 شعلة.

وقال القاضي ألرديسن سيتم أيضا إدخال الرقم القياسي الحديث في أرشيف معهد السجلات الرقمية الألماني.

وقال المعهد إن به فعليا أكثر من 800 رقم قياسي عالمي منها 16 من ولاية تورينجن.

يقوم المعهد بجمع واختبار أفضل العروض من جميع الأنواع في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية.

وتعتبر سجلات المعهد مناظرا ألمانيا لموسوعة جينيس الدولية للأرقام القياسية.

يعتبر برنامج "فريق السجلات الرقمية" جزءا من مشاريع تقوم عليها جمعية "وي فور كيدس" (نحن من أجل الأطفال) الخيرية وقد قام من قبل ببناء أعلى صف من الإطارات أو أطول مسار رخامي.

وتنفق الجمعية من الدخل الناتج عن هذه المشروعات على العائلات التي لديها أطفال يعانون من مرض ضمور العضلات النادر.