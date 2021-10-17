مناظرة 320 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية بقرية جزيرة دندرة في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين، نظمت قافلة بيطرية علاجية وتدريبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى مناظرة ٣٢٠ رأس ماشية متنوعة "أبقار، وجاموس، وخيول، وأغنام" ضد الأمراض المختلفة مثل: "الباطنة والجراحة، والفحص التناسلي، باستخدام السونار، وكذا علاج الطفليات الداخلية والخارجية البيطرية"، فضلا إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها؛ بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه شارك في هذه القافلة أساتذة وخبراء معهد التناسليات وأطباء مديرية الطب البيطري بقنا.

ومن جهته، قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا، إن القافلة لم يقتصر دورها على فحص وعلاج الحيوانات فحسب، بل شملت تدريب الأطباء على طرق الكشف بالأجهزة الحديثة والتلقيح الصناعي، مشيرا إلى أن المديرية تحرص على التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمعاهد البحثية للتوسع في تنظيم القوافل البيطرية لخدمة القرى الأكثر احتياجا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.