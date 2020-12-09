الشحات يكشف حقيقة غضب لاعبي الأهلي من عقوبة الخطيب

أبدي حسين الشحات، لاعب الأهلي، اندهاشه من الانباء التي ترددت عن غضب اللاعبين من العقوبات التي وقعها محمود الخطيب رئيس النادي علي اللاعبين عقب خسارة السوبر المحلي.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولي: «اللاعبون كانوا غاضبين بسبب خسارة البطولات، وليس بسبب العقوبة المالية».

وأضاف: «اي لاعب يرغب في الفوز بجميع البطولات من أجل صناعة التاريخ، والحديث عن تشبع لاعبو الاهلي بعد الفوز ببطولتي دورى أبطال إفريقيا كلام عار تماما من الصحة خصوصا أن الجميع يرغب في حصد جميع الالقاب الممكنة».

وانتقل الشحات للحديث عن اللاعب الذي يفتقده .. قال: «افتقد مروان محسن خصوصا انه مهاجم كبير لكنه تعرض للعديد من الانتقادات واتمني له التوفيق في تجربته الجديدة».